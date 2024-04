Primeira edição de 2024 do Balanço Geral nos Bairros Assim foi a edição de número 154, primeira do ano de 2024 do Balanço Geral nos Bairros, realizada no dia 27 de janeiro, no pátio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego)

Um evento repleto de energia positiva, diversão e interação entre os moradores de diversos bairros de Goiânia. Assim foi a edição de número 154 e, primeira do ano de 2024 do Balanço Geral nos Bairros, realizada no dia 27 de janeiro, no pátio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

Nesse mês de fevereiro, o projeto de maior alcance social da RECORD Goiás completa 14 anos de serviços prestados à população com entretenimento, e muitos prêmios. E os superprêmios foram uma atração à parte nessa edição: um Caminhão de Prêmios para reforma ou construção; um Enxoval do Sonho para a casa inteira; uma Bolsa de Estudos EAD; um Show de prêmios com móveis e eletrodomésticos; um ano de compras grátis em supermercado e, uma moto zero km oferecida pela RECORD Goiás.

(Divulgação RECORD Goiás)

Durante o evento, apresentações artísticas, musicais e uma variedade de atividades para todas as idades. Em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) , o BGB 154 levou vários serviços aos presentes como atendimento médico nas áreas de psiquiatria, cardiologia, odontologia, psicologia, nutrição e clínica geral, além de realização de exames, como ultrassonografia.

A Defensoria Pública do Estado (DPE), ofereceu serviços jurídicos como orientação sobre divórcio e dissolução de união estável, reconhecimento de paternidade com ou sem realização de exames de DNA, requerimento de gratuidade para a emissão da carteira de identidade, retificação de registro civil, alteração de prenome e gênero de pessoas transgênero, além da emissão de segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito.

Os tutores de pets contaram com o cadastro para a castração de animais domésticos, como cães e gatos e distribuição de vermífugos. Também teve captação de currículos para empregos, doações de sangue e atendimentos ortopédicos e ginecológicos.

A iniciativa visa proporcionar momentos de lazer e também contribuir para a promoção de serviços essenciais à comunidade.“Nosso compromisso é continuar promovendo eventos que enalteçam nossa cultura, conectem nossos bairros e contribuam para o desenvolvimento de Goiânia e cidades vizinhas à capital”, observa o diretor executivo da RECORD Goiás, Cícero Rocha".

(Divulgação Record Goiás)