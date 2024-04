RECORD Goiás ganha novo totem na fachada

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação RECORD Goiás)

Renovações sempre trazem uma nova vida e energia para o ambiente, além de transmitir uma imagem moderna e atualizada da empresa. E seguindo as tendências da nova marca e novo slogan da RECORD "Tem a sua cara", a RECORD GOIÁS instalou um novo totem na entrada da emissora, que além de atrair a atenção das pessoas, também transmite a identidade e os valores da empresa de forma clara e impactante.

O totem, com arte desenvolvida pelo webdesigner Celso Junio, do departamento de MKT da RECORD GOIÁS, foi produzido em Goiânia e tem 2 metros de largura e 7 metros de altura. À noite, a peça conta com iluminação em led, valorizando ainda mais a fachada da emissora.

(Divulgação RECORD Goiás)