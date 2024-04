RECORD Goiás promove saúde e união com o "Bora de Bike" Sucesso Estrondoso: Mais de 6 mil pessoas participam do passeio ciclístico "Bora de Bike" em Goiânia

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação RECORD Goiás)

No último domingo, 03 de março, Goiânia testemunhou um espetáculo de união, saúde e celebração durante o passeio ciclístico "Bora de Bike", organizado pela RECORD Goiás. Mais de 6 mil entusiastas da bicicleta se reuniram para pedalar pelas belas ruas da cidade, em um evento que marcou o aniversário de 55 anos do icônico Parque Mutirama.

O passeio, que se tornou um marco no Estado, foi uma oportunidade para os participantes desfrutarem de uma manhã saudável e divertida, explorando as belezas naturais e arquitetônicas de Goiânia. Com famílias, amigos e ciclistas de todas as idades, o evento promoveu não apenas a prática esportiva, mas também a integração comunitária e o amor pela cidade.

(Divulgação RECORD Goiás)

Um dos momentos mais emocionantes do dia foi a presença especial do apresentador Celso Zucatelli, do programa "Hoje em Dia". Zucatelli, conhecido por seu carisma e energia contagiante, participou ativamente do passeio, pedalando, interagindo com os participantes e compartilhando momentos de alegria e descontração.

O aniversário de 55 anos do Parque Mutirama acrescentou um toque especial ao evento, destacando a importância desse ponto turístico para a cidade de Goiânia. Além de proporcionar diversão e lazer para os moradores locais, o parque representa um símbolo de história e cultura, enraizado no coração da comunidade.

Continua após a publicidade

"A RECORD Goiás tem o orgulho de promover eventos como o 'Bora de Bike', que reforçam os valores de saúde, união e bem-estar em nossa cidade", afirmou Cícero Rocha, diretor executivo da RECORD Goiás. "Ver tantas pessoas se reunindo para celebrar o aniversário do Parque Mutirama e desfrutar das belezas naturais de Goiânia é verdadeiramente inspirador. Agradecemos a todos os participantes, patrocinadores e colaboradores da emissora que tornaram este evento possível."

(Divulgação RECORD Goiás)

O sucesso do passeio ciclístico "Bora de Bike" reflete não apenas a paixão dos goianos pela bicicleta, mas também o compromisso da comunidade em promover um estilo de vida ativo e sustentável. A RECORD Goiás espera continuar incentivando iniciativas como essa, que fortalecem os laços sociais e valorizam os recursos naturais de nossa cidade.

E em abril vem aí mais uma edição desse evento que já é tradição no estado de Goiás.