Encontro reúne figuras do cenário político para tratar sobre o agronegócio

No dia 26 de março de 2024, a sede da RECORD Brasília reuniu grandes figuras do cenário político e midiático para debater importantes pautas do setor agrícola. O destaque do encontro foi a presença do Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que, após o encontro, concedeu entrevista ao jornalismo da RECORD Brasília.

(Divulgação RECORD)

Neri Geller, uma figura conhecida no meio ruralista e empresarial, com 55 anos de idade e filiado ao PP, foi eleito deputado federal por Mato Grosso em 2018, exercendo o cargo até o término da legislatura. Também já chefiou a Secretaria de Política Agrícola durante o segundo mandato presidencial de Lula e atualmente ocupa o mesmo cargo no terceiro mandato do petista.

Durante o almoço institucional, a TV Conquista, representada por seu Diretor-Geral, Zico Zortea, teve a oportunidade de apresentar sua programação local voltada ao agronegócio, enriquecendo o debate sobre o papel da mídia na disseminação de informações sobre o setor.

(Divulgação RECORD)

Além de Neri Geller, estiveram presentes no evento diversas personalidades influentes, incluindo Claudio Senna, Deputado Estadual em Mato Grosso, o ex-Deputado Federal Victório Galli, Jônatas Pulquério, diretor do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e André Dias, Superintendente de Rede da RECORD. A equipe da RECORD Brasília também marcou presença, com Luciano Ribeiro, Diretor-Geral, Roberto Munhoz, Diretor de Jornalismo, e Ronnie Bragança, Diretor Comercial.

Samir Nobre, Diretor-Geral da Abratel, entidade que desempenha um papel fundamental na proteção dos direitos constitucionais da radiodifusão, destacou a importância da mídia na promoção de debates construtivos e na divulgação de informações relevantes para a sociedade.

"Com discussões produtivas e colaborativas, eventos como este contribuem para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e para o fortalecimento da democracia e do debate público no país", acrescentou André Dias, Superintendente de Rede da RECORD.

(Divulgação RECORD)

Ao final do evento, ficou evidente a importância de iniciativas como essa para promover o diálogo entre diferentes personas envolvidas no setor agrícola, bem como para estimular a reflexão sobre os desafios e oportunidades em alta.