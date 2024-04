1ª Etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei em Salvador A RECORD Bahia juntamente com a FAFEB e a Rádio Salvador FM, promovendo e fomentando oportunidades a novos atletas

(Divulgação RECORD Bahia)

De 25 a 28 de janeiro, Salvador foi palco da 1ª Etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei. A Record Bahia participou da realização do evento juntamente com a FAFEB e a Rádio Salvador FM, com o intuito de promover e fomentar oportunidades a novos atletas através do esporte.

Mais de 220 atletas das categorias masculino e feminino participaram desse evento esportivo, realizado na Arena Parque Santiago, durante todo o final de semana. Os atletas que chegaram ao pódio além do troféu, receberam premiação em dinheiro e brindes do Shopping Piedade, patrocinador do evento. O Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura de Salvador, realizaram apoio institucional ao projeto.

A vibração tomou conta de quem estava dentro e fora das quadras e mais que isso, com a participação do Shopping Piedade no evento, todos os presentes ficaram protegidos em uma ação especial que foi realizada nos 3 dias de competição. O objetivo era reforçar a importância do uso do protetor solar e proporcionar alívio do calor com abanadores.

A Record Bahia realizou a cobertura dos três dias do campeonato em sua programação local, com flashes ao vivo e reportagens exclusivas para seus telespectadores, proporcionando grande visibilidade ao projeto, além de realizar divulgação do evento, benefícios e curiosidades nas redes sociais da emissora.

A 1ª Etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei foi incrível! Os atletas entregaram garra, comprometimento e muita emoção.