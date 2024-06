Alto contraste

Há mais de 60 anos, a RECORD Bahia exerce um papel fundamental na construção da identidade baiana, prestando assistência aos telespectadores e estando atenta aos seus anseios.

Com informação de qualidade e credibilidade, a emissora tem uma cobertura jornalística estruturada, levando diariamente com agilidade as principais notícias da cidade e do estado, garantindo alcance e a preferência dos baianos.

Atualmente com mais de 8 horas de conteúdo local de segunda a sexta, divididos nos programas Bahia no Ar, Balanço Geral Bahia e Cidade Alerta Bahia, além do Balanço Geral Bahia Edição de Sábado; a RECORD Bahia atinge excelentes resultados, com diferenciais inovadores em sua programação.