RECORD Bahia promoveu a Copa RECORD Salvador FM de Beach Tennis As disputas foram divididas em masculino, feminino e duplas mistas, os ganhadores foram premiados com mais de R$ 10.000 em dinheiro

(Divulgação RECORD Bahia)

A Copa RECORD Salvador FM de Beach Tennis aconteceu neste final de semana na Arena Parque Santiago, os atletas deram um show de garra, foco e profissionalismo.

(Divulgação RECORD Bahia)

O 1° Torneio de Beach Tennis foi realizado pela RECORD Bahia em parceria com a Salvador FM e a Alcateia, o evento reuniu mais de 300 atletas. As disputas foram divididas em masculino, feminino e duplas mistas, os ganhadores foram premiados com mais de R$ 10.000 em dinheiro.

(Divulgação RECORD Bahia)

A emissora realizou a cobertura da competição em sua programação local com exibição de flashes ao vivo e reportagens exclusivas, além de divulgar o evento nas redes sociais e no Play Plus. Proporcionando visibilidade a Copa RECORD Salvador FM de Beach Tennis com sua grande audiência, a RECORD Bahia, incentiva os seus telespectadores a buscarem uma melhor qualidade de vida, através da prática de esportes.

(Divulgação RECORD Bahia)

(Divulgação RECORD Bahia)