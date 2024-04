RECORD Bahia realiza o 1° Torneio de Beach Tennis em Salvador 

Alto contraste

(Divulgação RECORD Bahia)

A competição pretende reunir mais de 300 atletas na arena Parque Santiago, no Parque Bela Vista, em Salvador/BA. O Beach Tennis é um esporte inclusivo que proporciona horas de lazer, e já é tendência no mundo dos esportes.

O 1° Torneio de Beach Tennis irá ocorrer das 7h ás 20h e contará com as seguintes categorias: Dupla Masculina e Feminina A, Dupla Masculina e Feminina B, Dupla Masculina e Feminina C, Dupla Masculina e Feminina D, Dupla Mista A, Dupla Mista B, Dupla Mista C, Dupla Mista D, Dupla 50+ Masculino, Dupla 50+ Feminino.

A competição premiará os atletas com mais de R$10.000 em dinheiro. Esta é uma das maiores premiações em campeonatos de Beach Tennis em Salvador.

A grande cobertura e audiência da RECORD Bahia, proporcionará visibilidade para as marcas além de apoiar e incentivar a busca pela qualidade de vida através do esporte.

(Divulgação RECORD Bahia)