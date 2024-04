Alegria e folia marcam transmissão da TV Antena 10

Alto contraste

(Divulgação TV Antena 10)

Alegria, folia e muita diversão marcaram pela primeira vez a transmissão da TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, no Corso de Teresina, considerado o maior evento carnavalesco da capital. A festa, que aconteceu no último sábado (03), reuniu uma multidão na Avenida Raul Lopes, zona Leste. O programa foi comandado por Mônica Freitas e Carlos Gaeth, e contou com mais de 4h de transmissão.

A atração mostrou a movimentação direto do corredor da folia, as melhores fantasias, entrevistas no estúdio e links ao vivo dos repórteres Júnior Medeiros, Nathalia Carvalho e Victor Melo. A primeira parte da transmissão foi exibida ao vivo para todo o Piauí até às 19h45. Na sequência, até às 21h, o Pode Entrar no Corso 2024 contou com uma parte exibida na web, através do Portal A10+, parceiro do R7 no Piauí, e Youtube da TV Antena 10.

O diretor do Grupo Jet, Cláudio Tajra, comemorou a transmissão e afirmou que esta será a primeira de muitas outras que a emissora pretende realizar ao longo de 2024. A TV Antena 10 foi a única emissora do estado que teve uma estrutura montada direto da Avenida Raul Lopes, em Teresina. A cobertura do carnaval seguirá na programação local com matérias especiais nos municípios piauienses nos próximos dias.