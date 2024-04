TV Antena 10 estreia novo programa neste sábado; conheça o Antenados!

Alto contraste

Os apresentadores Nathalia Carvalho e Victor Melo Os apresentadores Nathalia Carvalho e Victor Melo (Divulgação TV Antena 10)

O programa "Antenados" estreia, às 13h30, do próximo sábado (23), na TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí. O novo programa de entretenimento da casa será transmitido ao vivo, e sob o comando dos jornalistas Nathalia Carvalho e Victor Melo. A atração faz parte de uma série de novidades que a emissora está lançando neste primeiro semestre de 2024.

O R7 conversou com os dois apresentadores da atração, que contará com conteúdos de cultura, música, games, cinema, shows, e tudo que está bombando na web. A dupla, que já mostrou sintonia em outras coberturas da emissora, vai estar à frente de um projeto totalmente novo e nunca produzido na TV Antena 10.

(Divulgação TV Antena 10)

Victor Melo é formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e revela que sua relação com a comunicação iniciou em 2013, ainda no ensino médio. "Tive contato com o meio audiovisual, arte, teatro e cinema. Foram produções e direções de curtas, documentários e a partir dali, sabia o que queria da minha vida e pelo o que viver. Me formei na UFPI em 2019 em jornalismo e nesse meio, também descobri como fotógrafo, abri empresa, trabalhei por muitos anos no webjornalismo e ainda trabalho, mas sempre com trabalhos na área da cultura, onde já cheguei até desenvolver Podcast. Já passei por rádios, produções de TV, faço um pouco de tudo. Também trabalho na Secretaria de Segurança Pública dentro da Polícia Militar, como assessor", disse.

Com entusiasmo, Victor descreve a emoção de comandar esse grande projeto e como este lhe proporciona ter liberdade criativa. "São muitas paixões em um mundo infinito de possibilidades dentro da comunicação. São mais de 10 anos [de carreira]. E aqui na TV Antena 10, posso colocá-las em prática para nossa audiência, seja na TV ou no portal A10+. Sempre tive essa vida de muitas possibilidades, é a tal da liberdade criativa e o Antenados cai como uma luva. É como se tivesse me preparado todo esse momento, sem ao menos saber que poderia estar à frente de um projeto tão único e grandioso assim. É mais uma missão que com certeza será realizada com sucesso", destacou.

(Divulgação TV Antena 10)

Nathalia Carvalho compartilha a mesma ansiedade pelo projeto. Jornalista, formada pela Universidade Federal do Piauí, ela conta que iniciou a carreira profissional em sites de notícias, mas seu sonho sempre foi o mundo televisivo. Ingressou na TV Antena 10 por meio da produção de jornais, como o Bancada Piauí e o Conversa Franca, até que aproveitou a oportunidade de ir parar na frente da telinha.

"Fui estagiária por dois anos em um portal, onde tive a experiência de entender onde funcionam as ferramentas de checagem, o que são os critérios de noticiabilidade, de entender o mercado na prática. O meu sonho era ser repórter, aparecer na TV, então eu comecei a lutar e buscar por isso. Um dia eles precisaram que eu fechasse um VT. E, muito nervosa, mas entusiasmada, vi a minha oportunidade de ser notada para o vídeo. Fechei o material, eles gostaram muito e, para minha surpresa, em pouco tempo eu já estava sendo repórter-estagiária no vídeo", explicou.

Ela detalha que estar comandando o Antenados lhe possibilita mostrar o seu lado também pessoal e combina com o seu estilo de vida. Nathalia concilia a comunicação com a música, atuando como cantora profissional desde 2019. A apresentadora reforçou as expectativas sobre o programa.

"A gente quer trazer assuntos da internet do momento que estão em alta, que já é em debates, discussões, mas para além de entreter, também informar. A gente quer ter um canal direto com as pessoas, receber pautas, então para além dessa leveza trazer consciência, cultura, credibilidade, e continuar reafirmando os valores da emissora. É um programa ao vivo, dinâmico, sempre com muitas pautas, porque eu tenho certeza que alguma delas, o pessoal de casa vai se identificar, e vai valer super a pena acompanhar o Antenados", destacou.

O Antenados vai ao ar, todo sábado, das 13h30 às 15h na TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí. O telespectador poderá acompanhar também nas parabólicas da BANDA KU e A10mais.com, parceiro do R7.