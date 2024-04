TV Antena 10 estreia novo telejornal neste sábado (23) às 12h

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação TV Antena 10)

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, estreia neste sábado (23), às 12h, o telejornal ‘Fala Piauí’ sob o comando de Ana Paula Barreira e Emanuel Pereira. O produto, que é uma das novidades da emissora neste 1º semestre de 2024, marca o retorno definitivo da grade local aos sábados.

(Divulgação TV Antena 10)

A goiana Ana Paula Barreira trabalha na TV Antena 10 há quase 5 anos, mas sua história com o jornalismo começou desde criança, quando se apaixonou pela profissão quando visitou uma rádio em sua cidade. Em 2009 ela ingressou na faculdade, mas dificuldades após uma gravidez precoce a fez terminar seu curso 9 anos depois, em 2018. Para ela, isso foi bom porque deu tempo de conhecer todas as áreas do jornalismo e assim apoiar seu conhecimento.

Hoje, a jornalista tornou-se uma das repórteres policiais mais conhecidas do Piauí. Ana Paula, que nunca havia pensado em ser repórter nessa área, se apaixonou e desde então nunca mais parou. Após anos de muito trabalho duro, Ana Paula recebeu o convite para comandar, junto com Emanuel Pereira, um telejornal na casa. Ela disse estar muito feliz e lisonjeada pelo convite.

“Meus sábados agora são 100% dedicados ao Fala Piauí. A expectativa é muito boa e desde quando eu recebi a proposta eu sempre falei que era uma energia boa. Eu quero trazer todo o meu conhecimento da minha vida profissional. Queremos trazer algo novo para os piauienses, elaborando algo novo, notícias relevantes, informações, matérias emocionantes, isso que eu estou buscando. Estamos animados porque será o retorno da grade local aos sábados, então a responsabilidade é muito maior, mas sei que dará tudo certo”, disse.

Continua após a publicidade

(Divulgação TV Antena 10)

A paixão pelo jornalismo também esteve presente na vida de Emanuel Pereira, de 31 anos. Ele contou que ainda na adolescência descobriu sua vocação para a comunicação, mas que por influência, acabou seguindo carreira no Direito. Anos depois, ele decidiu retomar seu sonho e entrou na faculdade de jornalismo durante a pandemia da Covid-19.

Emanuel e Ana Paula já trabalharam juntos antes dentro do programa Cidade Alerta, onde ela era repórter e ele produtor. Ele contou que a sintonia entre os dois é muito boa e que a expectativa para o início do “Fala Piauí” é muito grande.

Continua após a publicidade

“Eu estou muito feliz porque é um sonho de adolescente que está se realizando. A Ana Paula é uma grande profissional, tenho uma proximidade muito grande com ela, trabalhei quando era produtor do Cidade Alerta e o que o público pode esperar é uma sintonia muito grande entre nós. A gente vai usar muito do nosso carisma, afinal é um telejornal leve aos sábados e a gente vai transmitir essas notícias com leveza e com muita credibilidade. Estou muito feliz, afinal 16 anos depois eu estou vivendo um sonho”, finalizou.

O Fala Piauí estreia neste sábado (23), das 12h às 13h30, ao vivo na TV Antena 10. O telespectador poderá acompanhar também pelas parabólicas da BANDA KU e no A10mais.com, parceiro do R7 no Piauí.