TV Antena 10 estreia novos programas na grade de sábado em março

A partir deste mês, o telespectador vai poder acompanhar novos programas na TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí. A emissora retoma, em definitivo, a programação local aos sábados, das 12h às 15h, com duas novas atrações. Entre as novidades, o BG Manhã Piauí, apresentado por Thracy Oliveira, passa a ser exibido mais cedo, às 6h, a partir do dia 11.

No sábado, a programação local será comandada por quatro novos talentos da TV Antena 10: Ana Paula Barreira, Emanuel Pereira, Nathalia Carvalho e Victor Melo. A primeira dupla comandará a nova versão do “Fala Piauí”, telejornal que fez sucesso no início dos anos 2000, e que agora retorna repaginado. O jornal será exibido depois do Fala Brasil, às 12h.

Ana Paula Barreira, que já faz sucesso nas reportagens da TV Antena 10 e da RECORD, estará à frente do Fala Piauí ao lado do jornalista Emanuel Pereira, que se destacou na emissora ao comandar a 1ª temporada do “Descubra o Nordeste”. O jornal contará com reportagens especiais, prestação de serviço, links ao vivo na capital e no interior do estado, além da participação popular e entrevistas no estúdio.

Na sequência, às 13h30, Nathalia Carvalho e Victor Melo chegam para comandar, ao vivo, o “Antenados”, novo programa de entretenimento e voltado para o público jovem na TV Antena 10. A atração contará com conteúdos de cultura, música, games, cinema, shows, e tudo que está bombando na web. A dupla, que já mostrou sintonia em outras coberturas da emissora, como o “Corso de Teresina”, comandará um projeto totalmente novo e nunca produzido na afiliada à RECORD no Piauí.

O presidente do Grupo JET, Cláudio Tajra, demonstra entusiasmo com a estreia dos novos programas na grade de sábado, que até então estava preenchida apenas com projetos especiais. “Estamos animados porque sabemos que os quatro que estarão à frente dos novos programas são talentosíssimos. É um ano de muitas novidades, e a gente já começa retornando a grade de sábado e ao vivo, que é melhor ainda. Tenho certeza que o nosso telespectador vai gostar muito do que vem por aí”, disse o empresário ao A10+.

A estreia dos novos programas está marcada para este mês, ao vivo, a partir das 12h. A data será divulgada em breve pelo Portal A10+, parceiro do R7 no Piauí.

