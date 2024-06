TV Atalaia, a TV dos sergipanos.

Alto contraste

Ao longo de 48 anos, a TV Atalaia conquistou um lugar de destaque no coração do telespectador sergipano. Somos a maior televisão em programação local do estado, com mais de 8 horas diárias, e a primeira TV Digital de Sergipe. O canal integra o Sistema Atalaia de Comunicação quem conta com as rádios NOVABRASIL, Transamérica e Cidade 99, além do porta A8se.com.

Há 18 anos, somos a afiliada da RECORD em Sergipe e levamos ao nosso público uma programação diversificada, com notícias locais e nacionais, entretenimento, cultura e esportes. Nossos programas são cuidadosamente desenvolvidos para cativar os diferentes públicos.

Programas jornalísticos: Balanço Geral, SE no ar, Balanço Geral Sergipe, Jornal do Estado e Balanço Geral Edição Sábado;

Programas policiais: Tolerância Zero e Cidade Alerta;

Entretenimento: Você em Dia, Batalha na Tv, Canal Elétrico;

Programas segmentados: Mora Sergipe e Agro-SE.

Sempre inovando a TV Atalaia tem projetos esperados no calendário do sergipano como por exemplo Circuito de Corridas, a transmissão do maior campeonato estadual de futebol o “Sergipão”, Concurso de Quadrilhas Arraspé, dentre outros. Atualmente temos mais de 90% de cobertura digital em todo o estado, com uma abrangência de 2 milhões de habitantes.

O Sistema Atalaia de Comunicação segue com o compromisso de levar informação de qualidade e credibilidade para o seu público, é por isso que, a TV Atalaia já é consagrada como a TV dos Sergipanos.