Grupo Cidade lança campanha "Cidade Com Você" rumo aos 50 anos A campanha é um compromisso duradouro do trabalho desenvolvido por um dos mais importantes grupos de comunicação do Brasil

Crédito Foto: Divulgação / Grupo Cidade / Falcão Júnior Crédito Foto: Divulgação / Grupo Cidade / Falcão Júnior (Divulgação TV Cidade Fortaleza)

O Grupo Cidade de Comunicação entrou na contagem regressiva rumo à comemoração dos seus 50 anos de trajetória. Assinada pela Íntegra, a campanha "Cidade Com Você" celebra a caminhada das cinco décadas da empresa, que se propõe a estreitar laços com os cearenses, destacando não apenas sua presença como meio de comunicação, mas também como um participante ativo na vida cotidiana da nossa gente.

"Cidade Com Você" sugere mais do que uma mera presença física: indica ser uma presença constante na vida das pessoas, informando e entretendo. A campanha é um compromisso duradouro do trabalho desenvolvido por um dos mais importantes grupos de comunicação do Brasil.

Com uma emissora de TV, sete rádios e produtos digitais, o Grupo Cidade transmite sua programação de jornalismo e entretenimento para todo o Ceará. A TV Cidade Fortaleza, afiliada à RECORD, e os sites "Bora Viajar?!" e GCMAIS compõem o hub midiático, do qual também fazem parte as rádios Atlântico Sul, Jovem Pan Fortaleza, Cidade FM, 89 FM, Cidade AM 860, Clube FM Jericoacoara e Jovem Pan News Fortaleza.