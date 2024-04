A primeira edição do "TV Correio nos Bairros" de 2024 foi um sucesso Evento levou prestação de serviços, sorteios de brindes e entretenimento para a população do Bairro Róger, em João Pessoa

Alto contraste

A+

A-

A primeira edição do TV Correio nos Bairros de 2024 aconteceu na última sexta-feira (22) no bairro Róger, em João Pessoa. O evento levou uma série de serviços essenciais e entretenimento à população.

(Divulgação TV Correio )

O TV Correio nos Bairros também levou uma edição especial do programa Correio Verdade, apresentado por Paulo Neto, diretamente para a comunidade. Além de Paulo, o evento contou com a participação especial das repórteres Gláucia Araújo e Jaceline Marques, que fazem elenco da emissora.

(Divulgação TV Correio )

Os portões do Ginásio do Guarany foram abertos às 10:30 da manhã. A população teve acesso à testes de ISTs, aferição de pressão, vacinação adulto e criança, orientação sobre direitos sociais, assessoria jurídica da equipe da Defensoria Pública do Estado da Paraíba e atendimento do Procon-PB.

(Divulgação TV Correio )

Para além dos órgãos públicos, a Uninassau, parceira em vários projetos do sistema Correio, proporcionou a comunidade local serviços de: massoterapia; ventosaterapia; aferição da pressão; glicemia; orientação Nutricional; orientação psicológica, teste para nível de estresse; farmácia e biomedicina; orientação de saúde bucal; Orientação jurídica e orientação de cuidados com o pet.

(Divulgação TV Correio )

Além disso, os moradores da região puderam participar de sorteios de brindes como vale gás, peixes, duas bicicletas e uma moto zero km. A programação musical ficou por conta de Glauber Santos e participação de Arthur Medeiros, que animaram a população.

(Divulgação TV Correio )