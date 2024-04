TV Correio está entre os veículos de comunicação mais premiados 

Alto contraste

(Divulgação TV Correio)

Sinônimo de credibilidade, a TV Correio é destaque na 13ª edição do Ranking +Premiados da Imprensa Brasileira. O levantamento divulgado, nesta quarta-feira (31), mostra que a emissora é um dos meios de comunicação mais premiados do País na história.

No mesmo ranking, o jornalista Wendell Rodrigues ocupa o 1° Lugar nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, entre os que atuam ou atuaram em Rádio e Televisão.

Ao longo dos últimos anos, o Sistema Correio e Wendell conquistaram mais de 80 Prêmios jornalísticos, incluindo os mais importantes do Brasil e até internacionais.

Prêmios chegam a 190

O Ranking +Premiados da Imprensa Brasileira 2023 ampliou para 190 o número de premiações avaliadas. A marca é quase três vezes maior do que a registrada na primeira edição da pesquisa, publicada em 2011, quando foram analisadas 65 iniciativas.

Vale lembrar que apenas iniciativas que já tiveram ao menos três edições realizadas em sua história estão aptas a serem incluídas na lista de premiações avaliadas.

Entenda o cálculo

Em sua 13ª edição, o Ranking +Premiados da Imprensa Brasileira segue com o modelo de sucesso adotado nos últimos anos para definir os jornalistas, veículos e grupos de comunicação mais premiados do Brasil na história.

Entre iniciativas nacionais e internacionais, foram analisados os resultados de 190 premiações jornalísticas. Um universo extremamente amplo, repleto de particularidades, diferentes prestígios e que há mais de oito décadas reconhece a excelência do jornalismo brasileiro.

Para chegar aos resultados, as premiações são classificadas de acordo com suas amplitudes temáticas e geográficas. Quanto mais ampla e abrangente for a possibilidade de participar de uma iniciativa, mais pontos ela renderá ao jornalista premiado.

No formato adotado, o Ranking atribui de 10 a 100 pontos para cada prêmio vencido por jornalistas e seus veículos. Apenas conquistas de 1º lugar são consideradas pela pesquisa, deixando de fora possíveis reconhecimentos para 2º e 3º colocados ou menções honrosas.

Já para veículos e grupos cada conquista é única, independentemente da quantidade de profissionais da equipe que conquistaram o prêmio, e sua pontuação considerada de maneira integral.