Arena PFC estreia 2ª temporada na TV Pajuçara

A nova temporada do Arena PFC começou! A partir do dia 15, os craques do Pajuçara Futebol Clube voltam para as tardes da TV Pajuçara para trazer um giro esportivo de tudo que acontece no mundo da bola em Alagoas, dentro e fora de campo.

Comandado pelo craque Bruno Protasio, o Arena vai ao ar às segundas e quintas, a partir das 13h40, logo após o Fique Alerta. Com um novo estúdio e um novo cenário, o programa reestreia às vésperas do Alagoano, que começa no próximo sábado (20) com oito times. Desta vez, a cobertura do estadual começa antes mesmo do início do campeonato e vai até a grande final.

E o programa vai além das quatro linhas! Com direção de Bruno Góes e reportagens de Júlio César Oliveira, o Arena também traz histórias que fizeram parte da trajetória do estadual e das equipes.

“A expectativa para a segunda temporada está muito alta, porque a gente chega com muitas novidades. É um novo estúdio. Agora vamos fazer a cobertura do Alagoano do início ao fim, diferente de 2023, que fizemos somente nos jogos decisivos. E seguimos com o mesmo compromisso: de matérias que vão além dos jogos. Vamos contar histórias diferentes que o torcedor quer conhecer e quer saber mais”, disse Bruno Protásio.

Participação direta do torcedor e transmissão ao vivo durante o Arena, o torcedor poderá participar diretamente do programa. Ao longo da programação, terão enquetes onde o público poderá expressar opiniões.

E não para por aí! Através do Pajuzap, a audiência poderá mandar registros acompanhando a transmissão, além da possibilidade de mandar vídeos opinando sobre o Alagoano e sobre a situação do clube do coração.

“E outro ponto diferencial para esse ano é a possibilidade da interação direta com o torcedor durante o programa. O torcedor gosta de ter sua voz escutada, de participar. Então, agora vai poder mandar sua opinião com as enquetes que vamos fazer, mandar sua foto no estádio torcendo, acompanhando o Arena ao vivo, e também mandando seu vídeo com sua opinião, seja com o que aconteceu na rodada ou com que está acontecendo com o seu time. E a gente vai ter uma proximidade ainda maior com o torcedor”, finalizou o apresentador.

O programa também terá transmissão simultânea no YouTube da TV Pajuçara.