TV Pajuçara: uma programação diversificada e de qualidade em Alagoas

Divulgação TV Pajuçara

Ao longo dos últimos 32 anos, a TV Pajuçara tem sido uma presença marcante no cenário televisivo de Alagoas, oferecendo aos telespectadores uma programação diversificada e de qualidade. Desde o seu surgimento, há três décadas, a emissora tem se destacado por sua constante inovação e compromisso em atender às demandas do público alagoano.

Nos últimos 17 anos, a parceria estratégica com a RECORD tem fortalecido ainda mais a posição da TV Pajuçara como uma das principais emissoras da região. Esta aliança não só ampliou o alcance da programação nacional no estado, mas também trouxe um novo patamar de excelência em termos de produção local.

A RECORD transmite uma grade de programação diversificada e elaborada para todo o Brasil, enquanto a TV Pajuçara foca na riqueza e nos valores da região, fortalecendo a programação local e oferecendo programação eclética e abrangente. No campo do jornalismo, os telespectadores contam com telejornais locais (Balanço Geral Alagoas, Fique Alerta e Cidade AL) que trazem as principais notícias do estado, sempre com foco na imparcialidade e na qualidade da informação.

Além disso, a emissora oferece uma gama diversificada de programas de entretenimento, esporte, automobilístico, agro e variedades, que atendem aos mais diversos gostos e interesses da audiência. Os programas Hora do Ventura, Sempre com Você, Show do Vinny, Esporte Campeão, Pajuçara Auto, Alagoas Rural e Contextualizando ocupam um lugar de destaque na grade de programação do fim de semana, oferecendo conteúdo de qualidade e para diversos públicos, proporcionando uma cobertura abrangente e dinâmica.

Assim, ao longo de sua trajetória, a TV Pajuçara é a emissora de tv aberta que mais produz conteúdo local com qualidade, relevância, credibilidade, diversidade e versatilidade, mantendo-se sempre relevante e conectada com o público. Isso porque coloca o telespectador em primeiro lugar e busca sempre fazer parte de suas vidas de forma significativa.