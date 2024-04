Estreia na área. Programa "Saúde e cia" na TV Tropical | RECORD

Alto contraste

(Divulgação TV Tropical)

No dia 02 de março, a TV Tropical | RECORD estreia o novo programa "Saúde e cia", com a renomada apresentadora Michelle Rincon. O programa oferece aos telespectadores um conteúdo voltado para a promoção da qualidade de vida, com entrevistas, reportagens e dicas essenciais.

O "Saúde e cia" têm quadros como "Nutri Responde", "Terapias Especiais", "Inovação em Saúde", "Fala, doutor", entre outros. O programa será exibido todos os sábados às 14:30, proporcionando aos telespectadores um momento dedicado ao bem-estar e à saúde.

Não perca a estreia deste programa que promete muita informação para uma vida mais saudável e equilibrada.