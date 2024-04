RECORD Belém construindo uma nova história

Alto contraste

No dia vinte e um de março, um marco histórico se firmou na comunicação paraense, delineando uma nova era para a RECORD Belém. A inauguração da nova sede transcendeu o simples evento, tornando-se um símbolo de progresso e renovação que ficará marcado na memória dos paraenses. Mais do que erguer paredes, essa construção representa um legado, um testemunho do compromisso da emissora com sua audiência e com o estado do Pará.

O lançamento da nova sede foi um acontecimento de magnitude nacional, com convidados ilustres vindos de todos os cantos do Brasil. Entre eles, o CEO do Grupo RECORD, Sr. Marcus Vinícius, o Presidente da RECORD Luiz Claúdio entre outros representantes de destaque. As estrelas da emissora, Ana Hickmann, Raquel Sherazade e a paraense Salcy Lima, abrilhantaram o evento com sua presença. A participação do governador do Pará, Helder Barbalho, foi um ponto alto da cerimônia, destacando a importância da nova estrutura e reafirmando a parceria entre o governo estadual e a emissora.

Além dos representantes da RECORD Belém e das principais instituições paraenses, o mercado anunciante também marcou presença, evidenciando o reconhecimento da relevância da emissora no cenário publicitário local. A condução da cerimônia esteve a cargo de Ana Hickmann e do apresentador Marcus Pimenta, do Balanço Geral, que não apenas celebraram o momento presente, mas também resgataram um pouco da história de quase três décadas da RECORD Belém.

Foi exibido um vídeo durante o evento, que revelou as novas instalações da sede, deixando os presentes contagiados pela grandiosidade e modernidade da estrutura. A empolgação era palpável entre os convidados, que saíram encantados com o que presenciaram. Mais do que um espaço físico, aquela nova sede representava a materialização de um compromisso com a excelência jornalística, a proximidade com o público e a construção de uma nova narrativa para Belém e para todo o estado do Pará.

Assim, com o entusiasmo renovado e os olhos voltados para o futuro, a RECORD Belém inaugura uma nova fase em sua trajetória, prometendo continuar a ser uma fonte confiável de informação, entretenimento e inspiração para todos os paraenses. Que esta nova sede seja o epicentro de grandes realizações e de uma comunicação ainda mais próxima e relevante para a comunidade. Dia 21 de março A RECORD Belém construiu uma nova história e com a sua cara!

