RECORD Belém e CHIP Belém realizam a corrida "Mulheres em movimento"

(Divulgação RECORD Belém)

No último domingo, dia 10 de março, Belém testemunhou um evento inspirador em homenagem ao Dia Internacional da Mulher: a corrida "Mulheres em Movimento", realizada na praça Felipe Patroni. Fruto da colaboração entre a RECORD BELÉM e a CHIP Belém, a corrida atraiu uma multidão determinada, com mais de 1300 participantes esgotando todas as inscrições disponíveis.

A atmosfera na praça era de pura energia e solidariedade, conforme as participantes se uniam para percorrer não apenas os 7 km do percurso, mas também trilhar um caminho de superação e empoderamento. Foi uma jornada marcada por alegria e descontração, refletindo o espírito resiliente das mulheres de Belém.

(Divulgação RECORD Belém)

Além da competição em si, as participantes tiveram acesso a uma variedade de serviços oferecidos pelas instituições parceiras presentes no evento. Equipes estavam disponíveis para fornecer serviços essenciais de saúde, bem-estar e orientação jurídica, reforçando o compromisso com o cuidado integral das participantes.

A premiação do evento destacou o reconhecimento pelo esforço e dedicação das participantes. As três primeiras colocadas no geral foram contempladas com troféus e brindes dos patrocinadores, enquanto as assessorias que trouxeram mais competidoras também foram premiadas. Cada participante recebeu uma medalha, simbolizando sua contribuição para o sucesso deste evento memorável.

(Divulgação RECORD Belém)

Esta edição da corrida "Mulheres em Movimento" não apenas marcou o início de uma parceria promissora entre a RECORD BELÉM e a CHIP Belém, mas também representou um marco na promoção da saúde, bem-estar e união feminina em Belém. Continuaremos a celebrar e apoiar as mulheres em sua jornada de conquista e empoderamento.

Confira o vídeo da matéria: