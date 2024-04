4ª Edição do RECORD Manaus Nos Bairros aconteceu no último sábado 24 O bairro do Coroado recebeu muita diversão, prêmios e serviços totalmente gratuitos.

No último sábado (24), aconteceu a 4ª edição do evento comunitário RECORD Manaus Nos Bairros no estacionamento Carlos Zamith, na Zona Leste da capital amazonense. O evento, comandado pelas nossas apresentadoras Natalia Teodoro e Larissa Santiago, contou com muita diversão do início ao fim: música ao vivo, dinâmicas com o público, premiações e serviços disponibilizados pelos nossos parceiros.

O evento contou com serviços na área da saúde, bem-estar, educação, economia, distribuição de brindes e aperitivos para nosso público. No palco, a música regional tomou conta da diversão com muita dança, com a presença dos cantores George Japa, André Vaz, Cateto da Toada e Forró Bora Alí.

