A RECORD Manaus apoia o "MAX VENDAS 360" Empresários de Manaus poderão conhecer os segredos para vender mais e vender sempre no maior evento de estratégias de negócios da região norte!

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação RECORD Manaus )

No dia 23 de março de 2024, Manaus será sede de um grande evento dedicado ao empreendedorismo, “MAX VENDAS 360”. Uma imersão de 12 horas, reunindo a experiência de super especialistas responsáveis pelo sucesso de grandes marcas no país.

O evento é voltado a empresários, profissionais liberais e lojistas que buscam não apenas aprender estratégias de vendas, mas que anseiam revolucionar a maneira como seu negócio pode ser conduzido.

A RECORD Manaus incentiva o aprendizado contínuo para aprimoramento profissional, e por isso, está apoiando esse evento que, amplia ainda mais o alcance e a visibilidade do projeto, além de ser um marco significativo na agenda empresarial da região, atraindo atenção para a necessidade de adaptação e inovação contínuas no mundo dos negócios, integrado à responsabilidade social, realizando doação de metade da arrecadação para o instituto Dona Olívia - Associação de Combate a Cegueira do Amazonas.

É um evento que marca o início de uma nova transformação para o empreendedorismo em Manaus.