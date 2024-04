RECORD Manaus celebra Dia Internacional da Mulher com colaboradoras As mulheres se reuniram para um coffee break e sorteio de vouchers

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação RECORD Manaus)

Na última sexta (08), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a RECORD Manaus celebrou este dia com as colaboradoras, transmitindo um bate-papo sobre despertar o poder da autoconfiança, assuntos pertinentes para a roda de conversa da atualidade.

(Divulgação RECORD Manaus)

Junto com o bate-papo, as mulheres desfrutaram de um coffee break repleto de guloseimas e um sorteio especial de vouchers da Peça Rara, loja brechó Feminino, Infantil, Masculino, Móvel e Decoração.

A RECORD Manaus incentiva o apoio às colaboradoras e por isso, apoiou o talk + desfile vintage, promovido pela Peça Rara, onde as palestrantes puderam compartilhar experiências sobre empreendedorismo e protagonismo feminino.

“É importantíssimo a mulher, na sociedade atual, celebrar o protagonismo feminino. Aqui nós pudemos discutir sobre nossas histórias, desafios e experiências. Tudo isso em um espaço seguro e com muita troca entre as participantes”, afirma Ranielli Assem, Franqueada do Peça Rara Adrianópolis.

(Divulgação RECORD Manaus)