SIC TV – A TV que é a cara de Rondônia

Em 1991, nascia a TV Candelária, hoje SIC TV, a mais antiga afiliada da RECORD no Brasil. Em 2024, já conta com 19 emissoras, formando a maior rede de televisão de Rondônia, todas interligadas via satélite e produzindo a maior e mais diversificada programação para 26 cidades do estado, alcançando cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas.

A proximidade com o público foi comprovada em pesquisa de consumo de mídia realizada pela emissora. A identificação com nossos apresentadores, superior à das concorrentes, e a preferência pela regionalização foram fatores preponderantes para firmar nossa missão de sermos a “Cara de Rondônia”. A pesquisa independente concluiu que a SIC TV "é a emissora que mais mostra e valoriza Rondônia e os rondonienses".

A SIC TV gera mais de 39 horas de programação por semana, distribuídas em seus 11 programas, sendo 6 ao vivo. A estrutura de jornalismo, espalhada por todos os quadrantes de Rondônia, consagra-se por sua competência, amplitude e credibilidade: são repórteres e cinegrafistas permanentemente focados na participação dos jornais da rede.