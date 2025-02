RECORD Rio Preto: A força da TV regional, tem a sua cara! Record Rio Preto|RECORD Emissoras 04/11/2019 - 17h51 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h12 ) twitter

Fundada em 15 de setembro de 1971 e transmitida pelo Canal 7, foi destaque na imprensa brasileira durante a década de 1970 por suas coberturas jornalísticas, programas de auditório e também suas transmissões de partidas de futebol e programas ao vivo, um marco na história da região de São José do Rio Preto.

Nos anos 80, a RECORD Rio Preto recebeu novos equipamentos e expandiu sua área de cobertura pela região. Em 1998, a emissora passou a contar com nova diretoria, e se destacou ainda mais regionalmente. A população de toda a área de cobertura passou a receber uma programação de qualidade, com destaque para os programas ao vivo.

Atualmente transmitida pelo canal 7.1, a RECORD Rio Preto é uma emissora própria do grupo Record, e leva seu sinal para 198 municípios, atingindo um público aproximado de 3,4 milhões de pessoas no oeste e noroeste do estado de São Paulo.

Sua área de cobertura inclui Araçatuba, Presidente Prudente e a região metropolitana de São José do Rio Preto, que destacam o pleno desenvolvimento econômico, social e cultural locais.

Na região a emissora tem uma grande conexão com público, por meio de um jornalismo sério, imparcial, comprometido com a verdade, com os direitos da população e na busca por soluções de problemas sociais começa a ganhar enorme relevância.

Leva ao ar diariamente dois importantes telejornais, o Balanço Geral e o SP Record. Além destes, conta com outros quadros e programas locais como: Visita da Record, Esporte Record, A Hora da Venenosa, Record Entrevista, e Agro Record.

A emissora busca incessantemente novas soluções para oferecer as melhores oportunidades de comunicação a seus anunciantes e telespectadores, com olhos sempre voltados para o futuro afinal, a RECORD Rio Preto tem a sua cara!

RECORD RIO PRETO

Rod. Washington Luis, km 436 – Jockey Club

São José do Rio Preto – SP – CEP 15076-630

(17) 2139-1250

www.recordtvriopreto.com.br