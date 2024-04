RECORD RIO recebe visita de universitários americanos Alunos conheceram os estúdios do jornalismo e do complexo de novelas

(Divulgação RECORD RIO)

Um grupo de vinte alunos da Universidade do Texas esteve na sede da emissora em Vargem Grande. Eles foram recepcionados pelo diretor de relações institucionais, Sérgio Maciel e pela equipe de Marketing da RECORD RIO.

Os estudantes estiveram nos estúdios de jornalismo. Depois foram conhecer o complexo de teledramaturgia da "Seriella", onde são gravadas as novelas. Os alunos tomaram um lanche e ainda puderam conhecer e tirar fotos com o apresentador do Balanço Geral RJ, Tino Junior.

(Divulgação RECORD RIO)