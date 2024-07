A Thathi | RECORD é afiliada da RECORD em Campinas (SP) e região.

Alto contraste

A Thathi | RECORD está presente em 61 cidades, alcançando uma população de mais de 6 milhões de pessoas.

Pertencemos ao Grupo Thathi, um grupo inovador e pioneiro em multiplataforma. Com uma produção de conteúdo interativo para milhões de brasileiros, através de unidades de rádio espalhadas pelo Brasil, TV’s no interior de São Paulo e presença digital através do Portal TH+.

O compromisso da Thathi | RECORD é levar ao telespectador um conteúdo de qualidade. Entretenimento, esporte, informação em tempo real.

A Thathi | RECORD é vice líder isolada em audiência, com um alcance diário de mais de 1 milhão e 400 mil telespectadores únicos.

De segunda a sexta, são mais de seis horas diárias de jornalismo local ao vivo.

Notícias, prestação de serviço, utilidade pública e reportagens exclusivas, para manter o público bem informado com o melhor do jornalismo.

Uma programação local ligada em tudo que acontece na região:

Às 07h30 da manhã têm Verônica Mokarzel no comando do Balanço Geral Manhã para você começar o dia bem informado.

Às 11h50 é a vez do Giuliano Marcos com o Balanço Geral Campinas. O balanço das principais notícias. E ainda o mundo dos famosos com a Kaline França na Hora da Venenosa.

Às 14h30, Fernanda Cômora comando o Programa Tha com Tudo, entretenimento, culinária e convidados especiais.

Às 18h00, Orlando Pesoti apresenta o Cidade Alerta Campinas. Denúncias e reportagens exclusivas sobre os fatos que impactam sua cidade.

Às 19h25, Jair Duprá traz as principais notícias do dia no Jornal da TV Thathi.

Nos finais de semana, seguimos com uma programação local, através dos programas:

Balanço Geral de Sábado com a apresentadora Fernanda Cômora: entrevistas, entretenimento e pautas de comportamento.

Thathi Cidade, com Orlando Pessotti, um programa de entrevistas com figuras públicas importantes da região.

No Programa Poder e Negócios, o apresentador Thiago Santos, conversa com empresários e profissionais de destaque do mundo dos negócios.

O Programa Agro RECORD traz matérias exclusivas sobre o agro negócios da nossa região, e é apresentado por Jair Duprá.

O Grupo Thathi e a Thathi | RECORD têm orgulho em fazer parte da reinvenção da comunicação, levando entretenimento e informação, minuto a minuto.