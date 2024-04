Camarote Rede Vitória se consolida como espaço de ativação de marcas Desde 2008 presente no Sambão do Povo durante os desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, Camarote da Folia é espaço estratégico para marcas se conectarem com seus públicos

Alto contraste

A+

A-

Nota 10! O Camarote da Folia, da Rede Vitória, recebeu nota 10 em todos os quesitos durante o Carnaval Capixaba. Nos dias 2 e 3 de fevereiro, durante a festa no Espírito Santo, o camarote foi espaço estratégico para a ativação de marcas e conexão delas e de seus produtos com o público presente.

(Divulgação TV Vitória)

No camarote, que é produzido pela Rede Vitória desde 2008, estiveram presentes neste ano 12 marcas, entre patrocinadoras e apoiadoras: Zumbitos, Morar, Cidade do Automóvel, Cafuso, Vip Rede, Shopping Vitória, Farmes, Rede Construbom, Coroa, Garoto, Perim e Vikings.

Entre exposição de produtos e serviços e ativações, as empresas tiveram a oportunidade de, além de incentivar o Carnaval capixaba, estar perto de um público qualificado, consumidor e aberto às experiências que elas propuseram no espaço.

(Divulgação TV Vitória)

O diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni, destacou que o camarote é um espaço para se posicionar institucionalmente e receber parceiros, amigos, autoridades e formadores de opinião.

Continua após a publicidade

“Nosso camarote teve muitas ativações e proporcionou networking. Além disso, o Carnaval capixaba é o evento de entretenimento mais importante do nosso calendário, que abre o Carnaval no Brasil. A festa capixaba é a expressão mais expoente da economia criativa no nosso estado, um evento potente que gera emprego, negócios, movimenta a sociedade como nenhum outro”, ressaltou.

(Divulgação TV Vitória)

Nota 10 em conexões com o público

Continua após a publicidade

Ativações, presença de mascotes, entrega de brindes e interações com o público foram a tônica do Camarote da Folia deste ano.

“O Shopping Vitória não poderia ficar de fora dessa festa. Foi muito bacana para a gente estar camarote pelo primeiro ano. A nossa participação tem tudo a ver com o espaço, que é lugar de encontros e diversões”, explicou a gerente de marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi. O mall colocou no camarote promotoras realizando tatuagens temporárias nas pessoas com mensagens que ressaltavam a alegria do Carnaval.

Continua após a publicidade

(Divulgação TV Vitória)

O presidente da Rede Construbom, Hamilton Machado de Carvalho Junior, destacou que a parceria com o Camarote da Rede Vitória já dura 10 anos. “É uma oportunidade de a diretoria estar presente prestigiando o Carnaval capixaba.” O mascote da rede, o Construnildo, também fez sucesso no espaço com seu samba no pé.

(Divulgação TV Vitória)

Outra empresa que está sempre presente no Camarote da Folia é a rede de farmácias Farmes. Segundo a diretora-administrativa da empresa, Ariane Delevedove, todos têm prazer de cuidar e de se divertir. “A diversão, a felicidade e a alegria fazem parte do cuidado. A Farmes está com 26 anos, uma rede totalmente capixaba, que traz carinho e cuidado para o povo capixaba e nada melhor do que esse momento para a gente estar presente, trazer nossa alegria, saúde e felicidade. E que venham muitos mais anos.”

O Grupo Coroa, do segmento de bebidas, aproveitou o Camarote da Folia para apresentar os novos sabores do energético 100% capixaba Bad Wolf. “A estrutura do camarote é fantástica, tudo muito bem servido, muita gente alegre, energia lá no alto, maravilhoso. A Coroa não deixou a energia cair, e o energético Bad Wolf estava no espaço com várias opções sem açúcar, como maçã verde, tropical e melancia”, ressaltou o gestor de Marketing do grupo, Raony Ramos Rocio.

A parceria de sucesso com o Supermercados Perim se repetiu em mais um ano na avenida. O sócio da rede, Dailton Perim, comemorou estar mais uma vez com a Rede Vitória no Camarote da Folia. “A Rede Vitória nos proporciona eventos maravilhosos. Nos sentimos muito honrados por estarmos novamente presentes no camarote.”

A empresa Vip Rede foi a responsável por disponibilizar internet sem fio para os convidados do Camarote da Folia. O diretor da empresa, Fábio Lemos, ressaltou que a iniciativa foi muito importante para garantir internet de alta qualidade para que todos pudessem postar suas fotos em tempo real. Além disso, a Vip Rede instalou um totem carregador de celular, para ninguém ficar na mão por falta de bateria.

A construtora Morar levou para o Camarote a coruja Cora e distribuiu brindes para as pessoas. “Tomara que venham muitos carnavais junto com a Rede Vitória, para a gente puxar o Carnaval do Brasil”, disse o diretor de Marketing e Vendas da Morar, Filippe Vieira.

Outra empresa que entregou muitos brindes foi a Zumbitos, de salgadinhos. Além de totens com todos os sabores à vontade, havia ainda uma máquina de pegar salgadinhos, para a diversão das pessoas. Os chocolates Garoto também eram distribuídos o tempo todo por promotoras no camarote.

O diretor-executivo da Prósper Comunicação, Fernando Lisboa, é um apaixonado pelo Carnaval e considera que o Camarote da Folia, da Rede Vitória, é uma oportunidade tremenda de as marcas se conectarem com seus públicos.

“Carnaval é se conectar com as pessoas, é festa, entretenimento, é a alegria do povo. Carnaval é democrático, e as marcas que querem dialogar com as pessoas precisam dialogar com o Carnaval. O Camarote da Rede Vitória é uma oportunidade disso acontecer, dessa conexão com o público.”

Presença de autoridades

O Camarote da Folia também foi espaço para receber autoridades e lideranças políticas. Os prefeitos das cidades de Vitória, Vila Velha e Baixo Guandu marcaram presença no camarote para prestigiar os desfiles das escolas de samba capixabas, assim como o vice-governador, Ricardo Ferraço.

“A Rede Vitória está bombando, acompanhando as escolas antes, durante e depois, valorizando o ‘capixabismo’, a história, a arte, a gastronomia e a cultura. O Sambão do Povo é um local de alegria e onde as pessoas irradiam emoção celebrando a cultura capixaba e tudo o que há de melhor no Espírito Santo, pois aqui recontamos a história do nosso povo para as futuras gerações. Esse foi o maior carnaval da história do Espírito Santo”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“Vila Velha investe na cultura e eu quero agradecer a TV Vitória | RECORD, que tanto coloca em evidência nossos artistas locais. Nosso Carnaval fortalece as políticas públicas e de bem-estar social. Queremos construir uma cidade com várias mãos, e a TV Vitória | RECORD faz parte disso”, pontuou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

Já o prefeito de Baixo Gundu, Lastênio Luiz Cardoso, elogiou a participação dos municípios e o desempenho da escola Independentes de Eucalipto, que neste ano fez uma homenagem ao município. “Com essa homenagem da escola de samba, o nome de Baixo Guandu está sendo levado ao Espírito Santo e Brasil. Espero voltar ao camarote nas próximas vezes, pois o camarote da Rede Vitória é lindo”, disse.

“A cultura é a nossa raiz, a nossa origem, é de onde nós viemos. Mantendo nossas tradições e investindo em infraestrutura, estamos gerando oportunidades para que nossas tradições e origens façam parte deste projeto no nosso governo. Assim, o Espírito Santo continuará sendo uma referência nacional”, ressaltou o vice-governador, Ricardo Ferraço.

Carnaval de peso, cobertura de sucesso

Para se ter uma ideia do tamanho do Carnaval capixaba, 19 escolas de samba desfilaram em três dias de evento, sendo assistidas por um público presente de 35 mil pessoas, sendo cerca de 4 mil turistas. Estima-se que o evento tenha superado a marca de R$ 40 milhões em movimentação financeira, além de ter gerado 6 mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

A cobertura que a Rede Vitória fez do Carnaval capixaba foi digna de muitas notas 10.

(Divulgação TV Vitória)

Além da TV Vitória | RECORD, a rede produziu o Minuto Carnaval para ser veiculado nos breaks e colocou na avenida seu time do jornal on-line Folha Vitória, que fez cobertura em tempo real dos desfiles e liderou a audiência referente ao Carnaval entre os dias 2 e 4 de fevereiro. Foram mais de 1,6 milhão de pageviews, segundo dados da ferramenta SimilarWeb, plataforma que faz levantamento de dados de sites de diversos segmentos.

O Folha Vitória teve, de acordo com os dados da plataforma, um desempenho 58% maior do que o resultado alcançado pelos dois principais concorrentes juntos durante os três dias de folia no Sambão do Povo.