Rede Vitória: potência na promoção do esporte no Espírito Santo Em 2024, projetos esportivos crossmedia estão com ainda mais destaque na programação, promovendo o desenvolvimento e o incentivo à prática de diversas modalidades

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação TV Vitória)

No cenário esportivo capixaba, a Rede Vitória tem se destacado como uma força impulsionadora, não apenas transmitindo eventos esportivos, mas também promovendo iniciativas que contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. Com uma visão detalhada, a emissora enxerga o esporte não apenas como uma atividade física, mas como um catalisador de transformações sociais e econômicas.

No mês de março, por exemplo, o Capixaba de Ferro, evento de triatlo capixaba, reuniu 520 atletas na Praia de Camburi, em Vitória. Esse é um dos principais eventos esportivos do calendário capixaba, que conta com parceria de divulgação da Rede Vitória.

"A Rede Vitória dá visibilidade não só ao evento, mas ao esporte, e a informação acaba chegando a quem deve chegar, aumentando nosso alcance. Isso motiva as pessoas a levar uma vida mais saudável. Com a captação de novos patrocinadores, a gente aumenta a qualidade do evento, assim como seu tamanho, e entregamos um produto de maior alcance também. Nessa prova, tivemos atletas de 20 estados e três países, então a informação vai correndo, rodando e transbordando as barreiras do Brasil, num crescimento constante”, pontua Roberto Vieira, um dos organizadores da competição.

Sobre o apoio às iniciativas esportivas e à cobertura deles nos veículos da Rede Vitória, o editor de esportes do jornal on-line Folha Vitória, Flávio Dias, reforça o compromisso da emissora com o desenvolvimento do esporte no estado, reconhecendo-o como uma ferramenta para promover o turismo, a economia local e o bem-estar da população.

Continua após a publicidade

“Com um olhar atento às tendências e interesses da comunidade, a Rede Vitória está constantemente inovando e diversificando sua cobertura esportiva, abrindo espaço para modalidades ainda pouco difundidas, como a canoa havaiana”, ressalta Flávio.

Ao dar visibilidade a eventos esportivos diversos, como o Capixaba de Ferro, a Maratoninha Capixaba, a Corrida das Luzes, o Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, o Extreme Rock Brasil, a Meia Maratona das Praias, a Meia Maratona de Vila Velha, entre outros, a Rede Vitória não só estimula a prática esportiva, mas também fortalece a identidade cultural e o orgulho dos capixabas.

Continua após a publicidade

(Divulgação TV Vitória)

Transmitindo a paixão pelo esporte

O gerente comercial da Rede Vitória, Ricardo Langra, destaca o crescimento e a diversificação dos eventos esportivos apoiados pela emissora.

Continua após a publicidade

“No ano passado, por exemplo, apenas uma etapa do Pan-Americano de Canoa Havaiana foi realizada, mas neste ano já estão planejadas cinco etapas do campeonato estadual e mais uma do brasileiro, totalizando seis etapas. A Rede Vitória busca garantir que o investimento dos clientes valha a pena, proporcionando exposição e experiências de qualidade para o público-alvo de cada evento”, diz.

Além disso, a emissora tem se engajado em eventos que promovem a inclusão social e a integração comunitária, como a Copa Vitória das Comunidades, da qual a Rede Vitória participou transmitindo os jogos ao vivo pela TV Vitória | RECORD no final de 2023.