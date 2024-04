TV Vitória destaca Balanço Geral ES como amigo das comunidades Nova campanha do telejornal adotou o tema "Fechado com você" como posicionamento para mostrar e aumentar sua proximidade com o público

(Divulgação TV Vitória)

O compromisso do Balanço Geral ES principalmente com as comunidades está refletido na nova campanha que a TV Vitória | RECORD acaba de lançar para o telejornal. Como mote “Fechado com você”, a iniciativa reconhece e fortalece a relação do jornal com as comunidades.

Cristiane Fernandes e o apresentador do BG ES Michel Bermudes

Sob comando do apresentador Michel Bermudes, o Balanço Geral ES reforça seu compromisso de estar “coladinho com o capixaba”, praticando um jornalismo popular, feito com humor, afeto e empatia. Há 14 anos, o Balanço Geral ES se destaca por seu jornalismo de serviço e comunitário dentro da grade da TV Vitória | RECORD.

"O Balanço Geral ES é mais do que um jornal, é um amigo das comunidades. Estamos sempre perto das pessoas, ouvindo suas histórias, abrindo espaço para que expressem suas necessidades e preocupações. Nosso objetivo é informar com ética, respeito e, acima de tudo, empatia. Estamos juntos com a comunidade capixaba, e isso é o que faz o Balanço Geral tão especial”, destaca Michel.

O sentimento de fazer a diferença focando na aproximação do público também está presente no cotidiano da repórter Marla Bermudes, conhecida pelo público por sua irreverência.

“Eu me sinto amiga das pessoas para quem eu falo porque sinto que elas fazem parte da minha família. Eu trato a ‘senhorinha do bairro tal’ como eu trato a minha mãe. Eu trato o ‘senhorzinho do bairro tal’ como eu tratava o meu avô. É uma grande família. Jornalistas, repórteres, apresentadores e telespectadores... E eu acho que é por isso que o Balanço Geral ES tem um resultado tão maravilhoso de audiência”, pontua Marla.

Para a diretora do Balanço Geral Espírito Santo, Marcella Large, o jornal mudou o cenário jornalístico capixaba desde a sua estreia.

“Ele trouxe um formato inovador, um apresentador fora da bancada, com comentários que traduzem o que o telespectador gostaria de falar. O jornalismo até então reportava apenas os fatos sem o envolvimento com a notícia. O produto traz reportagens jornalísticas com o que marca o dia a dia do capixaba. As nossas equipes de reportagem abordam desde os casos de vítimas da violência aos dramas sociais coletivos, iniciativas das comunidades, conteúdos de prestação de serviço e até ensinam como ‘se virar’ com pouco dinheiro”, diz.

Os quadros do Balanço Geral ES refletem essa vocação. O “SOS Balanço” dá voz aos dramas cotidianos dos capixabas, enquanto o “Corrente do Bem” realiza sonhos e oferece auxílio àqueles que mais precisam. Já o “Eitaa” proporciona momentos de leveza e descontração, conectando-se com os telespectadores de forma íntima e irreverente.

(Divulgação TV Vitória)

Campanha

Como parte da estratégia de divulgação do mote “Fechado com você”, quatro telespectadores do Balanço Geral ES foram convidados a participar de uma sessão de fotos para estampar as peças on-line e off-line da nova campanha.

Os quatro convidados foram escolhidos por meio de um sorteio nas redes sociais do Balanço Geral ES. Entre eles, está Cristiane Fernandes Teodoro, que acompanha o jornal há dez anos.

“Tive uma experiência muito boa. Gostei muito, foi inesquecível. Espero que a campanha impacte a população muito positivamente”, completa a telespectadora, que participou das fotos ao lado de sua filha, Paola Fernandes Teodoro.

Romildo Barbosa Júnior, telespectador há cinco anos, diz ter ficado muito feliz por ser convidado para fazer parte da homenagem. “É de suma importância passar para os telespectadores a audiência do Balanço Geral para todo o Espírito Santo”. Eu, como telespectador, me sinto honrado de fazer parte dessa história”, diz.

Matheus Alvarenga e a repórter Suelem Araujo Matheus Alvarenga e a repórter Suelem Araujo (Divulgação TV Vitória)

O telespectador Matheus Alvarenga, que também participa da campanha, ressalta a importância do jornalismo de solução praticado pelo Balanço Geral ES.

“Para mim, foi um convite incrível representar esse jornal pelo qual o capixaba é tão apaixonado. O Balanço Geral ES é um sucesso e, com certeza, muda a vida de muita gente. Seu jornalismo de solução abraça o público e rende bons frutos para a sociedade capixaba”, pontua.

Conceito

O responsável pela criação do conceito da campanha de homenagem foi o designer Gustavo Mendonça, que utilizou elementos do próprio programa para compor a identidade visual.

“A ideia da campanha do Balanço Geral ES teve como premissa a essência do próprio programa e o que ele leva ao ar diariamente: ser próximo do público e ir até onde está a notícia, seja aonde for, exaltando a conexão forte entre os apresentadores e repórteres com as pessoas. Estas se tornam também protagonistas, estrelando as peças que compõem a campanha. Essa proximidade e a dedicação em oferecer um jornalismo de serviços com qualidade nos leva ao conceito ‘fechado com você’ – uma expressão do nosso dia a dia que representa muito bem esse elo, que no Espírito Santo só o Balanço Geral tem. A paleta de cores busca traduzir visualmente essa vivacidade e energia na conexão com o capixaba”, completa.

Balanço ainda mais próximo

No ano de 2024, o Balanço Geral ES quer ficar ainda mais próximo de seu público e já traça, internamente, maneiras de circular por mais bairros, mais comunidades e fazer um “balanço” do público.

“A gente quer uma relação de intimidade, mesmo. Com o público vendo a gente, cara a cara, e nos reconhecendo como amigos, não só como apresentadores e repórteres. É um jornal feito por muitas mãos que gostam de fazer bem ao próximo”, salienta Michel Bermudes.

O Balanço Geral ES vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h50 às 14 horas e aos sábados, das 12 às 14 horas, na TV Vitória | RECORD, canal 6.1.