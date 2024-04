Carnaval de Florianópolis terá cobertura na tela da NDTV|RECORD

Alto contraste

(Divulgação NDTV Florianópolis)

O Carnaval de Florianópolis, uma das festas mais emblemáticas do Brasil, receberá uma cobertura especial e inovadora pela NDTV | RECORD, que confirmou a renovação de sua parceria para transmitir com exclusividade o evento até 2027. Com um compromisso sólido em fortalecer essa celebração, a emissora promete trazer toda a alegria e energia diretamente para as telas de seus telespectadores.

Marcelo Campanholo, diretor operacional da NDTV | RECORD, anunciou que a cobertura do Carnaval deste ano será ainda mais impressionante, contando com uma estrutura diferenciada e mais equipamentos para proporcionar uma experiência completa aos espectadores. Ao todo serão 15 câmeras posicionadas em pontos estratégicos que vão oferecer a melhor imagem para quem está em casa, incluindo uma na cabine dos jurados para mostrar o ângulo de avaliação, e um drone na passarela.

A transmissão ao vivo na NDTV | RECORD terá início às 22h30 e se estenderá até as 6h da manhã. No entanto, a cobertura terá início mais cedo, às 17h30, com a transmissão pelo portal ND |Mais, onde a apresentadora Tata Fromholz comentará os preparativos para o desfile.

Além disso, o Grupo ND está preparando uma cobertura multiplataforma das atividades pré-carnavalescas e dos desfiles no Complexo Nego Quirido. Com a participação de mais de 100 profissionais, a cobertura reunirá informações na TV, portal, jornal impresso e redes sociais.

A equipe de transmissão contará com nomes conhecidos, como Raphael Polito e Amanda Santos na narração, comentaristas André Calibrina e Marcelo Machado, reportagem com Helton Luiz, Paulo Mueller e Karina Koppe. No portal ND Mais a transmissão inicia às 17h com Felippe Audaz, Tata Fromholz e Thainá Klock.