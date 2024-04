Grupo ND recebe assessores de imprensa para apresentação de projetos 

Alto contraste

A+

A-

Assessores de imprensa e profissionais do Grupo ND na redação integrada - Crédito: Léo Munhoz/ Divulgação ND Assessores de imprensa e profissionais do Grupo ND na redação integrada - Crédito: Léo Munhoz/ Divulgação ND (Divulgação NDTV Florianópolis)

O Grupo ND, renomado conglomerado de comunicação, realizou no dia 22 de fevereiro, um café da manhã especial em sua sede, em Florianópolis, Santa Catarina. O evento reuniu assessores de imprensa para apresentar não apenas o Grupo, mas também seus notáveis projetos desenvolvidos ao longo de 35 anos de história.

Os convidados foram conduzidos por apresentações informativas que destacaram a trajetória do Grupo ND e também seus principais empreendimentos e conquistas.

Um ponto alto do evento foi o tour exclusivo pela redação e estúdios, proporcionando aos presentes uma visão privilegiada dos bastidores do Grupo ND e de sua abordagem inovadora na produção multiplataforma de conteúdo.

Durante a apresentação, Roberto Bertolin, diretor regional do Grupo, compartilhou dados sobre a posição consolidada do Portal ND Mais como líder em Santa Catarina no mês de janeiro, conforme avaliado pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC). Além de manter a liderança estadual por mais de três anos consecutivos, o portal também se destacou como um dos mais acessados do Brasil, de acordo com o ranking do IVC.

Continua após a publicidade

No mês de janeiro de 2024, o ND Mais atingiu impressionantes 56,3 milhões de visualizações de página e 13,6 milhões de usuários únicos. Esses números colocaram o portal como o terceiro maior portal de notícias do Brasil no período, reafirmando sua relevância e alcance nacional.

Ao todo foram mais de 30 assessorias de imprensa presentes no evento. O Grupo ND reitera seu compromisso com a excelência na comunicação e presta apoio contínuo aos assessores de imprensa que desempenham um papel fundamental na divulgação de suas iniciativas e conquistas.