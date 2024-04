Movimente-se pela história: passeio ciclístico foi promovido pela NDTV

Alto contraste

(Divulgação NDTV Florianópolis)

O projeto “São José 2050”, uma iniciativa da NDTV | RECORD, levou a comunidade a participar de um passeio ciclístico nesta terça-feira, dia 19. O trajeto partiu do Centro Multiuso de São José em direção ao Centro Histórico, retornando ao ponto de partida.

A iniciativa faz parte do projeto São José 2050, que realizou uma série de ações ao longo do mês de março, indo além da celebração do aniversário, visando também projetar o futuro da cidade daqui a 26 anos, quando alcançará 300 anos de história.

Além do passeio ciclístico, o mês reserva outras atividades, destacando-se um seminário, focado no desenvolvimento urbano, a segunda edição do ‘Música nas Igrejas’ no dia 19 de março e um programa ao vivo do Balanço Geral também no dia 19 de março, no Centro Histórico.

