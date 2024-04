NDTV | RECORD inaugura primeiro estúdio panorâmico do estado

Alto contraste

A NDTV | RECORD inaugurou um estúdio panorâmico e itinerante no Rodeio Nacional do CTG Os Praianos (Centro de Tradições Gaúchas), neste final de semana. Esse é o primeiro estúdio panorâmico do estado, que nesse primeiro momento ficará na sede do CTG, localizada em São José.

(Divulgação NDTV Florianópolis)

Com essa estrutura, a NDTV | RECORD vai cobrir o evento in loco, com apresentadores no estúdio de vidro e as atrações ao fundo, tudo em tempo real. E quem ganha é o telespectador que fica ainda mais perto dos eventos. E a transmissão ganha em agilidade.

(Divulgação NDTV Florianópolis)

O primeiro evento do estúdio será no rodeio nacional, de 27 de abril a 5 de maio, que será transmitido do estúdio no CTG com telejornais e entradas ao vivo. Pela característica itinerante, a estrutura vai facilitar a transmissão de outros eventos, como a Oktoberfest, de Blumenau, e desfile das escolas de samba na capital catarinense.

Conforme o Diretor Operacional da NDTV, Marcelo Campanholo, a novidade valoriza a marca da emissora. “Geralmente, as coberturas de televisão não têm esse estúdio e, assim, o público do evento entenderá que estamos saindo do formato tradicional e indo para o local do evento. Além disso, quem estiver na festa poderá ter a percepção de como se faz um telejornal ou transmissão ao vivo”, opina.