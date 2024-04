NDTV | RECORD transmitiu com exclusividade o Carnaval de Florianópolis A emissora tem a exclusividade da transmissão do Carnaval da capital catarinense até 2027 e neste ano realizou grande cobertura, mostrando toda a emoção do evento em Santa Catarina

A NDTV | RECORD realizou a transmissão exclusiva e uma cobertura impressionante do Carnaval de Florianópolis, com uma estrutura diferenciada e 12 câmeras estrategicamente posicionadas, incluindo uma na cabine dos jurados e um drone na passarela, a emissora garantiu imagens incríveis e ângulos inéditos, capturando toda a emoção do Carnaval e também contou com 9 câmeras para a transmissão no seu portal de notícia, o ND Mais.

O Grupo ND proporcionou uma cobertura multiplataforma das atividades pré-carnavalescas e dos desfiles no Complexo Nego Quirido, envolvendo mais de 120 profissionais e alcançando TV, portal, jornal impresso e redes sociais. Além do Carnaval em Florianópolis, a NDTV também acompanhou a folia nas outras regiões que realizaram a festa.

Quem acompanhou de perto os desfiles em Florianópolis, no camarote exclusivo do Grupo ND, a convite do presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli, foi o Superintendente de Rede da RECORD, André Dias, que prestigiou o evento. Quem também circulou pelo espaço foi Luciano Ribeiro Tonon Neto, Diretor Geral da Record TV Brasília, além de autoridades, empresários e influenciadores da cidade.

