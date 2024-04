NDTV|RECORD fará transmissão exclusiva dos desfiles do Carnaval 2024 A NDTV | RECORD e as Escolas de Samba de Florianópolis se unem em uma parceria emocionante, firmando detalhes e planejando um desfile inesquecível.

Crédito foto: PMF/Divulgação/ND Crédito foto: PMF/Divulgação/ND (Divulgação NDTV)

Em 2024, o Grupo ND embarca em uma super cobertura multiplataforma das movimentações pré-carnavalescas e dos desfiles no Complexo Nego Quirido, em Florianópolis.

Ao todo serão mais de 100 profissionais envolvidos na TV, portal, jornal impresso e redes sociais, que terão a sensibilidade de levar ao público os detalhes da folia, desde a concentração das escolas de samba, até os camarotes e dispersão.

A transmissão será captada por 13 câmeras na passarela, além de gruas, drone ao vivo e realidade aumentada. Ou seja, muita tecnologia para não perder nenhum segundo dessa grande festa. Por trás de toda essa tecnologia, um time de peso! A narração ficará por conta dos apresentadores Rafael Polito e Amanda Santos, e também haverá equipes na concentração e na dispersão.

A transmissão terá início no sábado, dia 10, às 22h30, na NDTV para todo o estado de Santa Catarina e no Portal ND Mais.