O Grupo ND comemora a excelência jornalística e ganha prêmios

(Divulgação NDTV)

O Grupo ND, reconhecido por seu compromisso com a verdade no jornalismo, comemora feitos notáveis ao alcançar a marca de 116 prêmios nos últimos 13 anos.

Desde sua fundação, a equipe de jornalistas do Grupo ND tem mantido uma posição de destaque, evidenciando um compromisso sólido com a qualidade e relevância das notícias. Anualmente, a empresa tem sido premiada com reconhecimentos em diversas categorias, destacando-se pela excelência em reportagens, investigações aprofundadas e inovação jornalística.

Ao longo dos cerca de 35 anos de existência, o Grupo ND experimentou um crescimento consistente. Atualmente, a empresa conta com uma equipe composta por mais de 630 colaboradores, muitos dos quais dedicaram uma parte significativa de suas carreiras ao grupo.

Dentre todas as frentes que atua, o Grupo declara a preocupação com um futuro sustentável para o estado e país, destacando-se como o pioneiro em comunicação carbono neutro, tendo conteúdos centrados em temáticas ambientais e recebendo reconhecimento constante. Só neste quesito já foram mais de dez prêmios que trazem à tona a questão ambiental e sustentável.

No último ano o Grupo recebeu 16 premiações, confira:

● Melhor profissional na categoria telejornalismo do 3º Prêmio Ielusc de Comunicação

A apresentadora do Balanço Geral Joinville, Sabrina Aguiar foi homenageada e premiada, no 3º Prêmio Ielusc de Comunicação. A jornalista foi eleita pelo voto popular a melhor profissional na categoria telejornalismo.

● 2º Lugar na Categoria Vídeo Prêmio FIESC de Jornalismo 2023

Jornalistas Luan Vosnhak, Marinês Barboza, Sirlanderson Silva e Andreza Oliveira

NDTV, de Florianópolis; Reportagem: “ESG na indústria: onde desafios se tornam oportunidades".

● 3º Lugar na Categoria Texto Prêmio FIESC de Jornalismo 2023

Jornalista: Paulo Rolemberg, Leonardo Munhoz, Felipe Alves e Gil Jesus

Jornal ND, de Florianópolis; Reportagem: “Desafios e oportunidades no mercado de trabalho inclusivo".

● Prêmio Opec de Ouro Acaert 2023

● 1º lugar na categoria vídeo na 2ª edição do Prêmio de Jornalismo AMIG: mineração em foco

A reportagem do jornalista Luan Vosnhak teve como tema “Criação de tilápias em cavas é alternativa para recuperação de áreas degradadas pós-mineração”.

● 1º e 2º Lugar na categoria Jornalismo Visual

Com o “O mapa do Plano Diretor de Florianópolis” e “Dinheiro público e transparência: quanto custam os parlamentares catarinenses” . Os dois trabalhos foram elaborados pelo Núcleo de Dados e Investigação do Grupo ND sob a gestão da jornalista Vanessa da Rocha e produção de Lorenzo Dornelles.

● 2º Lugar na categoria Fotojornalismo do 2º Prêmio ACI Ocesc de Jornalismo “Consumo aquecido” do repórter fotográfico Leo Munhoz.

● 2º Lugar na categoria Cooperativismo com o trabalho do 2º Prêmio ACI OCesc de Jornalismo

“O futuro do cooperativismo – caderno especial do jornal ND”. De autoria do Núcleo de Dados e Jornalismo Investigativo do Grupo ND, elaborado pela jornalista Vanessa da Rocha e com participação de diversos profissionais, entre eles Pâmela Schneider, que conduziu a principal reportagem especial do caderno.

● 1º lugar na categoria audiovisual do VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros organizado pela ENS (Escola Nacional de Seguros), em São Paulo

● 1º Lugar na categoria vídeo | 22° Prêmio Acic de Jornalismo

Jornalista Juno César - NDTV Criciúma, com a reportagem “Turismo do carvão: Criciúma se volta ao passado para atrair e encantar visitantes”.

● 2º Lugar na categoria vídeo | 22° Prêmio Acic de Jornalismo

Jornalista Pedro Garcia - NDTV Criciúma, com a reportagem “A amizade que marcou a história: tubaronense constrói cadeira de rodas em formato de caminhão”

● 3º Lugar na categoria vídeo | 22° Prêmio Acic de Jornalismo

Jornalista Vinícius Sieglitz - NDTV Criciúma, com a reportagem “Investindo em sonhos: empresas de crédito ajudam MEIs a empreender”.

● 2º Lugar na categoria Reportagem Geral | 22° Prêmio Acic de Jornalismo

Jornalista Beatriz Formanski - NDTV Criciúma com a reportagem “Agosto Lilás: vítimas relatam ‘cicatrizes invisíveis’ e reforçam luta contra a violência psicológica”.

● 1º Lugar na categoria Transição Energética Justa | 22° Prêmio Acic de Jornalismo

Jornalista Pedro Garcia - NDTV Criciúma com a reportagem “Complexo Termelétrico Jorge Lacerda: compromisso com o meio ambiente e com a transição energética justa”.

● 3º Lugar na categoria Transição Energética Justa | 22° Prêmio Acic de Jornalismo

Jornalista Vinícius Sieglitz - NDTV Criciúma com a reportagem “Você sabe o que são terras raras? Projeto visa desenvolver tecnologia para extração do mineral”.