O presidente do Grupo ND reúne representantes da RECORD O encontro teve como objetivo apresentar aos dirigentes da RECORD o cenário de desenvolvimento socioeconômico e as potencialidades do Estado de Santa Catarina

Da esquerda para a direita: Mário Cezar de Aguiar, Antônio Guerreiro, Jorginho Melo, Marcello Petrelli, André Dias e João Paulo Gomes Vieira Da esquerda para a direita: Mário Cezar de Aguiar, Antônio Guerreiro, Jorginho Melo, Marcello Petrelli, André Dias e João Paulo Gomes Vieira (Divulgação NDTV Florianópolis)

O presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli, recebeu em sua residência, na sexta-feira (15) o Superintendente de Rede, André Dias, e o Vice-Presidente de Jornalismo da RECORD, Antônio Guerreiro, para almoço que contou com a presença do governador Jorginho Mello, do empresário Mário Cesar de Aguiar, presidente da Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), de Júlio Cesar Marcelino Júnior, consultor executivo da Secretária de Estado da Fazenda, e de João Paulo Gomes Vieira, secretário de Estado da Comunicação.

O encontro teve como objetivo apresentar aos dirigentes da RECORD o cenário de desenvolvimento socioeconômico e as potencialidades do Estado e de divulgar, para os brasileiros, o bom exemplo dos catarinenses.

Os diretores da RECORD garantiram que o jornalismo da emissora abrirá mais espaço para mostrar as boas pautas de Santa Catarina. Pela NDTV, participara também os diretores Luís Meneghim, de Conteúdo; Gilberto Kleinübing, de Mercado; Albertino Zamarco, Administrativo e Financeiro, e Marcelo Campanholo, de Produção e Programação.