"Partiu Orla" está aberta a temporada de verão da RECORD RS O lançamento aconteceu com show do Grupo Resenhôu na Orla do Guaíba

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação RECORD RS)

A tão aguardada temporada de verão do Grupo RECORD RS teve seu pontapé inicial nesta sexta-feira (12), com o início do evento "Partiu Orla". O cenário escolhido para celebrar o verão foi o Trecho 1 - Orla do Guaíba, começou por volta das 18h, brindando o público com o show do Grupo Resenhôu.

(Divulgação RECORD RS)

Com uma programação que se estenderá até o final de fevereiro, os finais de semana prometem ser repletos de entretenimento no Espaço da RECORD na Orla do Guaíba. Além dos shows, o evento contará com ações dos veículos do Grupo RECORD RS e apresentações artísticas, garantindo momentos de diversão e cultura para todos. O local oferece uma atmosfera descontraída e convidativa, proporcionando espaços destinados à tradicional apreciação do chimarrão, áreas de massagem para relaxamento e, é claro, música ao vivo para embalar as tardes de verão.

(Divulgação RECORD RS)

O clima agradável da Orla, evidenciado pelo pôr-do-sol desta sexta-feira, criou o ambiente perfeito para que as pessoas pudessem aproveitar plenamente o espaço "Partiu Orla". Seja em família, entre amigos ou mesmo para quem busca novas experiências. O "Partiu Orla” busca para a melhor do verão junto ao Guaíba, aproveitando a diversidade cultural e a boa música.

A abertura do "Partiu Orla" se destacou com a apresentação do Grupo Resenhôu, reunindo pessoas que aproveitaram a tarde para dançar e curtir as músicas animadas do pagode dos anos 1990 e 2000. A professora Viviane Borges e a diretora de RH, Eliana Silva, destacam que o clima ameno em Porto Alegre contribuiu enquanto aproveitavam as músicas tocadas pelo grupo de pagode, sentadas no gramado da Orla.

Continua após a publicidade

“Estávamos fazendo uma caminhada e já paramos para apreciar também. Onde tem pagode é bom. Eu curto essas ações, ainda mais na Orla, porque é um lugar bom, um lugar agradável. Contribuiu até mesmo o próprio clima, que não está tão quente”, diz Viviane.

Segundo o diretor de marketing da RECORD RS, Silvio Silva, o Partiu Orla promete proporcionar uma experiência única aqui na capital, com o que há de melhor do clima de praia, além de desfrutar das belezas do Porto Sol, um dos mais encantadores.

Continua após a publicidade

"O Grupo RECORD, está trazendo para a Orla do Guaíba um evento que traz atividades, grupos musicais para atrair o pessoal quem vem gostar da orla, em Porto Alegre. O evento reúne tudo o que tem de melhor na praia, só que na capital. Claro, nós aproveitamos muito o Pôr-do-Sol, um dos mais lindos que tem. Nós vamos estar aqui exatamente onde a televisão, o rádio e o jornal vão estar cobrindo", diz.

(Divulgação RECORD RS)

Além do espetáculo musical, o evento oferecerá ao longo da temporada atrações especiais, incluindo a emocionante "roleta de prêmios", proporcionando aos participantes a chance de ganhar brindes exclusivos. Para aqueles que desejam relaxar, haverá também a oportunidade de desfrutar de revigorantes massagens, tornando a experiência ainda mais completa para todos que passarem pelo local.

Assista a reportagem completa: