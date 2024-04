Agro Record |Do R7

Estiagem gera baixa produtividade e prejuízo no plantio de soja em Goiás

Pelo menos 20 cidades do estado de Goiás já decretaram situação de emergência e calamidade devido à falta de chuvas e altas temperaturas, que prejudicaram a produtividade da soja. No interior do estado, os produtores enviaram ofício para a Prefeitura pedindo esse decreto; produtores chegaram a perder praticamente tudo.