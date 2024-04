Agro Record |Do R7

Preço do azeite sobe 37% no Brasil após seca na Europa

Quem gosta de cozinhar e vai ao supermercado já percebeu: o preço do azeite disparou. Só em 2023, o aumento foi de 37% - está difícil colocar esse item no carrinho e a explicação para essa alta está longe do Brasil. Em Ribeirão Preto, a expectativa é de que uma plantação de oliveiras ajude a abastecer o mercado local em breve.