Ter uma certificação na propriedade rural significa que uma fazenda tem consciência com as práticas ambientais. O selo de certificação é um passo importante para demonstrar o compromisso da marca com a sustentabilidade. Em Minas Gerais, uma produtora conquistou o selo Certifica Minas Café, o primeiro emitido por uma instituição governamental para propriedades cafeeiras.