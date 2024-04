Alto contraste

A Prefeitura de Ribeirão Preto realizou uma vistoria nesta semana no Parque Roberto de Mello Genaro, que há mais de 10 anos sofre com o abandono e a criminalidade. O espaço fica na Zona Sul da cidade e é cenário de todo tipo de problema. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura esteve no local para avaliar possíveis ações de manutenção, mas não confirmou quando as atividades devem começar.

*Reportagem exibida em 16/02/2024.