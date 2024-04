Alto contraste

O Balanço Geral foi até o setor de achados e perdidos da Rodoviária do Tietê e da Estação da Sé do Metrô de São Paulo, para ver o que as pessoas esqueceram no transporte. E tem cada coisa: aparelhos celulares, chaves até uma televisão gigante e uma prótese de perna.