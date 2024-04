Balanço Geral |Do R7

Achamos na Cidade: coleção de objetos retrô em doceria leva clientes no ‘túnel do tempo’, em Franca

Nesta sexta (22) no quadro “Achamos na Cidade”, o Balanço Geral encontrou uma doceria muito especial em Franca. O espaço conta com uma sala com uma coleção de objetos retrô, que fazem os visitantes voltarem ao passado.