Balanço Geral |Do R7

Acidente entre moto e caminhão deixa enfermeira com ferimentos graves, em Franca

Alto contraste

A+

A-

Um acidente entre moto e caminhão deixou uma enfermeira com ferimentos graves nesta quarta (10), no bairro Parque Vicente Leporace, na Zona Norte de Franca. O motorista do caminhão teria tentado fazer uma conversão na avenida Abrahão Brickmann, quando foi atingido pela moto.