Acirp vai subsidiar estacionamento para clientes no Centro de Ribeirão Preto

Depois de reclamações dos comerciantes da Rua Barão do Amazonas de queda no faturamento durante as obras dos corredores de ônibus no Centro de Ribeirão Preto, a Acirp anunciou que vai subsidiar o estacionamento dos clientes para tentar diminuir esse prejuízo. A ideia da Associação Comercial e Industrial é incentivar os clientes a comprarem nas lojas que ficam na Rua Barão do Amazonas, no trecho entre as ruas General Osório e Florêncio de Abreu.