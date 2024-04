Balanço Geral |Do R7

Agenda cultural: poesia, música e cinema na Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto

A agenda cultural de fevereiro começa com poesia e música na Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Nesta quarta (7), às 20h, o sarau do Grupo de Médicos Escritores e Amigos realiza declamações e canções. O evento é gratuito e acontece na sede da Fundação.