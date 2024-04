Balanço Geral |Do R7

A nova unidade do Serviço de Abrigo Institucional a Crianças e Adolescentes (Saica) vai começar a funcionar na próxima semana, em Ribeirão Preto. A nova casa, localizada no Alto do Ipiranga, ganhou o nome de “Pertencer” e tem capacidade para 10 crianças que enfrentam situações de violação de direitos.